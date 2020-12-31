2021年元旦將即，象徵新年新希望，北市勞動局長陳信瑜提醒，基本工資自2020年元旦起調升，時薪制的勞工每小時工資最少160元，若有工讀生當天被排班出勤，老闆每小時至少應給付2倍，最低320元工資給勞工，否則可被處2萬到100萬的罰鍰，呼籲雇主勿剝奪勞工權益。

陳信瑜說明，時薪制的勞工常常是部分工時者，但部分工時勞工的權益與全職勞工沒有不同，所以時薪制的勞工在國定假日出勤時，雇主依舊應依法給予加倍工資，否則即違反《勞動基準法規定》。

陳信瑜表示，根據《勞基法》第37條規定，內政部所訂定，應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假的日子，均應休假；若雇主徵得勞工同意，於休假日出勤工作者，據《勞基法》39條規定，「工資應加倍發給」，若因季節性關係有趕工必要，經勞工或工會同意照常工作者，也該享有工資加倍的權益。

「最高可罰到100萬元！」陳信瑜強調，若雇主在工讀生於國定假日出勤時，未給2倍薪資，即「低於基本工資」，勞工可依《勞基法》第74條向雇主、主管機關（勞動局）或檢查機構申訴；勞動局可依《勞基法》第79條第1項第1款，對雇主開罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

陳信瑜呼籲，事業單位應遵守勞動法令，以確保勞工權益，另如有北市勞工遇到雇主未依法給付薪資時，可透過勞動局的「勞動即時通」系統，進行線上申請調解，會協助爭取權益。

(工商 )