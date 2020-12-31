今天上午，大陸國務院聯防聯控機制舉行新聞發佈會，介紹新冠病毒疫苗有關情況，並答記者問。大陸國家衛生健康委員會副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新表示，已經施打的新冠疫苗，嚴重不良反應發生率約百萬分之二。

為了保護高風險人群，今年6月份，按照依法依規批准的《新冠病毒疫苗緊急使用方案》，大陸採取小範圍起步、穩妥審慎、知情同意自願的原則，在充分的不良反應監測和應急救治準備的前提下，對高風險人群開展了新冠疫苗的緊急接種。

曾益新表示，到11月底，累計接種超過了150萬劑次，其中約6萬人前往境外高風險地區工作，沒有出現嚴重感染的病例報告，疫苗的安全性得到了充分證明，有效性也得到了一定的驗證。

大陸於12月15日正式啟動重點人群的接種工作。半個月來，大陸全國重點人群累計接種已經超過了300萬劑次。在接種工作中，建立了完善的接種點設置規範、接種人員嚴格的培訓、受種人員的篩查、不良反應的監測、應急救治以及嚴重不良反應的專家會診等一系列制度，來確保接種工作安全順利。

曾益新表示，這次的300萬，加上之前的150萬，充分證明瞭大陸製的疫苗安全性良好。

曾益新表示，當然也發生了一定比例的不良反應，總的發生率，跟常規接種的那幾種滅活疫苗很接近，主要的表現是一些局部的疼痛、局部的硬結這樣一些情況。「輕度發熱的病例大概不到0.1％，過敏反應等比較嚴重的不良反應發生率大約為百萬分之二。」這些情況經過及時處理，都得到了很好的治療。

(中時 )