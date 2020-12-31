新北市消保官日前抽查轄內6家預售屋建案，發現在定型化契約條款部分，就有3家不符規定。（新北市法制局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市消保官日前抽查轄內6家預售屋建案，發現在定型化契約條款部分，有3家不符規定，分別是板橋玖益建設「英倫公園」、新莊漢翔開發「新泰美預售屋」、永和誠家興建設與捷洋開發的「自由扉扉-預售屋」，違規類型包括未列明房地車位等標示、未列買方得請求5％之交屋保留款等、交屋期限不符規定；法制局表示，目前3業者已針對缺失改善完成。

法制局長吳宗憲指出，今年底預售屋紅單有死灰復燃的趨勢，為遏阻預售屋交易哄抬房價、廣告不實及定型化契約不符規定等亂象，法制局日前會同地政局前往新莊、新店、及鶯歌等地，抽查6家建設公司及代銷業者使用的預售屋買賣定型化契約及銷售廣告，保障消費者權利。

法制局說明，預售屋紅單指的是購屋預約證明單，近年最常見的狀況是，不肖建商會在領得建造執照前，靠紅單違法先行銷售予團購投資客，營造銷售熱絡一屋難求的假象來墊高房價，已違反《公寓大廈管理條例》第58條規定，最高可處20萬元罰鍰。

除此之外，投資客繳納每戶5萬至20萬元訂金就可以取得紅單，遠比簽訂不動產買賣契約時，繳納房屋總價5至10％成本低廉，大量團購後再轉售簽約權給需要買房的消費者賺取暴利，嚴重扭曲不動產交易市場，剝奪真正想買房消費者的權利。

消保官表示，這次查核6家業者，均在領照後才銷售房屋，並無違反《公寓大廈管理條例》第58條規定，且廣告部分均為合法，但有3家業者預售屋買賣定型化契約條款不符規定，違規類型包括未列明房地車位等標示（如漏列車位高度或專有部分面積）、未列買方得請求5％之交屋保留款，以及交屋期限不符規定等缺失。

像是板橋玖益建設的「英倫公園」預售屋，違規項目包括「未列車位高度、專有部分面積及價款、履保機制其他選項」、「主要建材及其廠牌、規格未列除經買方同意，不得以同級品之名義變更建材設備或替代產品等文字」、「開工及取得使照期限增列其他限制」等；業者已改善完成。

主任消保官王治宇說明，預售屋風險較高，新北市近3年接獲397件申訴案件，其中土城大同莊園延遲交屋，佔了最大宗，此外像是交屋後發現建材瑕疵、房屋漏水、公社部分不符期待等，都是常見問題。

消保官補充，內政部已公告「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，消費者於簽約前應善用5日以上的審閱期間，仔細對照定型化契約條款是否符合規定，不要輕易放棄審閱權，更不要盲目聽從代銷業者之指示而簽署「放棄5％交屋保留款」或「二次施工同意書」等所謂「個別磋商條款」，以免權利受損。如有相關疑問，可撥打1950全國消費者服務專線線洽詢。

(中時 )