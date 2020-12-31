曾任吸金集團「中信昌」業務的陳俊宏，「出師」後成立「願景公司」，與王姓妻子及周姓幹部等人，以台東太麻里不老段土地佯稱「不老溫泉度假村」投資開發案月息1％，及「千里馬專案吸金」年息11％吸金，50餘名投資人被害，台北地檢署偵查後，31日依違反《銀行法》、詐欺罪將陳俊宏、陳的王姓妻子、周姓、蕭姓及賴姓幹部等5人起訴。

陳俊宏成立願景公司，在2013年1到10月間舉辦投資說明會，宣稱台東太麻里不老段土地開發成溫泉別墅可獲巨利招攬投資。陳俊宏等人將不老溫泉度假村切割成30個單位，每棟溫泉別墅350萬元，投資人可以獨資，也可以合資購買，每月付給投資人投資款的1％，也就是3萬5000元租金，願景公司並保證2年後買回。

為了取信投資人，陳俊宏等人還舉辦動土典禮，帶著有意投資的被害人「觀禮」，由於願景公司弄得有模有樣，讓投資人誤信真有溫泉別墅，有35位被害人投資。

由於不老溫泉度假村「興建進度」只有動土典禮，實際並沒有溫泉別墅，陳俊宏等人在無法支撐出金後，2014年3月又再推出「千里馬中區專案」，將溫泉別墅區的一塊空地切割成每單位25萬元的20個單位，打9折方式出售，並保證年息11％。之後願景公司完全無法出金，被害人向調查局檢舉偵辦。

北檢偵查後，認定陳俊宏等人在不老溫泉度假村部分涉犯違法吸金，在千里馬專案部分，除涉犯銀行法，也有詐欺犯行，起訴陳等5人。

(中時 )