大陸編劇、製作人于正最近在《我是特聲優》擔任評審，激烈言詞再度成為媒體焦點，他之前作品《宮鎖連城》被控抄襲瓊瑤的《梅花烙》，5年前法院終審宣判敗訴，需公開道歉並賠償，如今卻依然登上微博熱搜，引發瓊瑤強烈不滿，日前聯手111位業內人士聯名發出信件，向行業和社會強烈呼籲「抄襲剽竊者不應成為榜樣」，更直接點名于正、郭敬明二人。于正今（31日）終於在微博發道歉函，就《宮鎖連城》侵犯《梅花烙》版權一事向瓊瑤道歉，還稱瓊瑤是他從小的偶像，「我知道錯了，用了六年正視了這個錯誤」。

于正向瓊瑤公開道歉後，瓊瑤回應「我看到他的微博了，希望他能知錯就改」，瓊瑤的兒媳婦、製作人何琇瓊也在微博發文寫道：「遲來的道歉！總算為沈重的2020 畫下休止符！2021 一切安好！」

《于正道歉函全文》

尊敬的瓊瑤老師：

關於《宮鎖連城》侵犯《梅花烙》版權一事，我誠摯地向您道歉！

這份道歉現在才來，並非我不願意承認錯誤，而是我缺乏足夠的勇氣。您是我從小到大的偶像，您的每一本書我都耳熟能詳。有一天能像您這樣，站在創作故事的巔峰，便是我最大的夢想。然而我卻把這一切搞砸了，不僅僅傷害了您，也把自己的生活搞得一團亂。我知道，這不是一句道歉所能彌補的。

這六年裡我並非大家眼中的一帆風順，生活、事業都要從零開始，承受了巨大的壓力，除了給您的賠款之外，我還面臨平台、投資方等一系列的賠償，這是對我最好的懲罰，也是血一般的教訓。有很多次我都下定決心想對您寫點什麼來表示我的懺悔和痛心，但遲遲不敢下筆，時間越久就越不敢！

這些都是我單方面的心理活動，我忽略了您和社會公眾都需要通過一個公開的道歉來看到我悔過的誠意。我知道錯了，用了六年正視了這個錯誤。

再次向您致以最誠摯的歉意，希望您健康、長壽，也希望有機會跟您當面道歉！我會一如既往的收藏您每一部小說，並以您為榜樣，創作出更多老百姓喜聞樂見的故事！

同時，我也向所有原創者道歉、向關心和愛護我的人道歉、向合作夥伴道歉！也希望我的經歷能為每一個創作者帶來警示，敬畏原創、尊重法律！

于正

(中時 )