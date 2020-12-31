含萊克多巴胺美豬元旦開放進口，新北市長侯友宜31日視察產後護理之家自律使用國產豬肉情形（戴上容攝）

含萊克多巴胺美豬元旦開放進口，新北市長侯友宜31日視察產後護理之家自律使用國產豬肉情形表示，新北共有186家醫院、月子中心和護理之家，供膳食的148家中心，新北市要求提供所有中心提供台灣豬證明，內臟部份則要提出屠宰證明、檢驗報告以及原產地來證明來源，全力守護民眾健康。

侯友宜31日上午9時許前往三重光復路產後護理之家視察，新北市議員王威元、三重區長陳奇正和三重分局長林故廷都到場關心。

侯友宜說，元月1號萊豬將進台，他特別到產後護理之家了解，新北市所有的產後護理之家、一般護理之家、醫院共186家，有供膳食的有148家，新北市府要求所有中心都要使用不含萊克多巴胺的台灣豬，內臟的部份更要提出屠宰證明、檢驗報告以及原產地來證明來源確實無誤，用嚴謹態度來面對孕婦、嬰幼兒、老人、心血管疾病，守護健康。

媒體提問，中央若宣布地方為抵抗萊豬的自治條例無效，新北是否會申請釋憲？釋憲空窗期也會繼續地堅持零檢出嗎？侯友宜回應，議會提案通過瘦肉精零檢出，有待行政院公告，若行政院認為有衝突的話，他認為新北市議會會以更積極的態度提釋憲。

侯友宜表示，現有的食安自治條例規定九大業者，要在不同的時間點裡面要把萊豬標示出來，元月1號開始，他就會到各地賣場做檢視，希望他們都能夠按照新北《食安自治條例》登陸食材網站，讓民眾能夠選擇吃或不吃。

媒體提問，台灣豬標章可能在網路就買得到，那在新北市之後會不會有更嚴格的審查，比方說可能有蓋局處的章？侯友宜回應，標章問題他期待中央能有統一的規範，讓業者的自主標示一目了然，新北市也會按照《食安自治條例》規定辦理，希望所有業者尊重《食安自治條例》規範，他也將會實地去了解。

(中時 )