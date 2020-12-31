宥勝結束流浪生活，目前暫居台中清水。（摘自臉書〈宥勝之旅〉／陳淑娥台中傳真）

藝人宥勝日前宣布不再流浪了，他帶著妻小暫居台中清水，由於是公眾人物，警方30日主動上門關心他，讓宥勝感到意外及溫暖。警方指出，宥勝喜歡清水，所以選擇暫居小鎮，等小孩試讀一陣子後，後續再看看。

宥勝昨日在臉書po文指出，從他們抵達這座小鎮開始，就一直不斷感受到居民的溫暖照顧，不管是早餐店、五金行、文具店、咖啡廳、里長...只要是遇見他們的朋友，都熱情的想要分享他所擁有的東西，除了送伴手禮，打折，多夾兩塊肉，借水借電，甚至還有不收錢的！幾乎沒有人說要拍照，也就是說，這些完完全全的真心分享...。

宥勝說，不是說他們會介意合照，若有要求合照，也感到光榮開心，但像這種「完全不求回報」的純樸氣息，即使在露營車旅行中也相當少見...。這個地方就是台中清水，一個我們決定留下，也漸漸愛上的海線小鎮。他同時感謝為他們保留隱私的朋友們。

由於宥勝是公眾人物，清水警分局大秀派出所所長賴進忠昨日特地登門關心並表示，為維護藝人人身及住所安全，警方將加強該住所巡邏勤務。

宥勝表示，警方的關切確實讓他們很意外，但到最後，內心卻是溫暖到不行，目前暫居的房子是朋友的，不過，他們一家人確實準備居住於此，在未來的日子裡，還請大家多多指教。

(中時 )