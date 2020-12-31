◎北市逆風照辦跨年活動 管制區人數對砍減至4萬人

台北市長柯文哲31日宣布，依目前市府掌握的北市疫情資訊及考量中央邊境管制嚴格，國內確診案例也有做好後續管控，因應新常態（New Normal），希望儘量維持民眾正常生活與兼顧經濟發展，跨年晚會維持正常舉辦，總量管制人數降為4萬人，並提醒今天晚上將有低溫特報，所有現場民眾除了做好防疫全程佩戴口罩外，並加強保暖。

◎國5上午車潮低於預期 下波車流16時現身

即將進入元旦連續假期，許多民眾今天也請假提前出遊，交通部高速公路局先前預估國道5號會從今日上午9時起壅塞至晚間12時，不過上午車流低於預期，雪隧行車速度雖然低於80公里，但仍是好走狀態。高公局指出，車流低於可能受到天氣寒冷、疫情疑慮等因素影響，到下午4時下班時間開始，預估會有一波車潮出現。

◎明年春節台鐵車票 1／7起陸續開賣

交通部台鐵局公布2021年春節連續假期疏運計畫，自2月8日至17日止，10天全線加開263列次列車，加掛車廂838輛次，東部幹線自1月7日凌晨0時起開放訂票；西部幹線則自1月8日凌晨0時起開放訂票。台灣高鐵公司則預計明年1月8日公布春節列車資訊，預計11日開賣。

◎台東販售阿妹口罩限定開賣 粉絲瘋排

天后阿妹台東開唱進入倒數階段，台東市街上的超商從9點起紛紛湧現人潮，長長的人龍一路從超商內繞了一圈排到門外，甚至造成交通打結，原來是為了台東超商開賣的張惠妹口罩。

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(中時新聞網)