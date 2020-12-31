大陸國務院聯防聯控機制31日公布，國藥新冠疫苗已獲得國家藥監局批准附條件上市。後續，疫苗免疫的持久性和保護效果還需持續觀察。受此消息激勵，截至31日上午11日29分，A股上市的國藥股份股價大漲6.51％至人民幣50.2元。

香港經濟日報報導，國藥集團中國生物北京公司30日公布，新冠病毒滅活疫苗三期臨床試驗期中分析數據結果顯示，保護效力為79.34％，成為首間公布疫苗有效率數據的大陸企業。

另一陸產疫苗科興疫苗此前在多國進行臨床測試，巴西是首個完成測試的國家，研究人員指出，效用率高於50％的門檻。不過，因科興要求整合各國數據，完整數據發表再次延遲。

至於輝瑞及德國生物科技公司BioNTech共同研發的新冠病毒疫苗有效率則達95％。Moderna疫苗及阿斯特捷利康（AstraZeneca）聯合牛津大學研發的疫苗的有效率則分別達95％、62至90％。

(工商 )