瞄準龐大的年菜商機，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物持續以多元新品策略搶市，日前宣布開賣國立故宮博物院首推經典限量年菜組合「朕的年菜」與「朕的佛跳牆」，為線上唯一獨家販售通路，打造最快30分鐘覆熱即可端出滿桌典藏菜餚，融合館內史卷、畫冊、器皿等歷代文物為設計元素，期望炒熱年菜話題，刺激年末銷售動能。

PChome 24h購物開賣國立故宮博物院與祥瀧股份有限公司雙品牌年菜料理，其中「朕的年菜」取材史卷記載的過節風俗，強調「讓每道年菜都有圍爐守歲的溫度」，精心設計雙蔘如意金翅烏雞、鳳翔魚躍、細火煨東坡佐九孔鮑等，六道象徵富貴添壽的佳餚，適合6-8人份圍爐聚餐，更巧妙搭配甜品、咖啡、骰子、紅包等守歲包，作為年菜組中的附贈亮點。

而「朕的佛跳牆」取自清朝「霽青描金游魚轉心瓶」史物，外包裝以精巧的防水紙材製成，因此自家烹煮、走春送禮兩相合宜，湯品由排翅為主軸，搭配鮑魚、烏參、干貝等嚴選好食材，精煉成濃郁香醇的經典料理， 具有「年年有今朝，歲歲長相見」的寓意，滿載新年百福具臻的祝福心意。

近年來可即食覆熱的調理冷凍料理，因其食用極具便利性，已逐漸取代傳統大費周章烹調方式，成為許多現代人的採購考量，根據經濟部統計，去年膳食及菜餚產值高達285億，且連續6年成長，顯示消費需求攀升。PChome 24h購物指出，隨著國內家庭結構及社會風氣的轉變，且今年邊境封鎖因素讓在台過年氛圍高，促使宅經濟持續發燒，如何在家品嚐美味團圓飯，已成年節前最熱門的話題，因此帶動冷凍食品市場消費動能強勁，站上獨家開賣全台唯一的故宮年菜，提供精緻、質感的年菜商品，讓富含文藝氣息的典藏菜餚，在家即可輕鬆上桌。

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