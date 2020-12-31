立法院今針對中選會、公平會人事同意權進行投票，儘管中選會委員被提名人陳恩民被在野黨指為「綠營律師」，但在綠委支持下，確定出任主掌選務工作的中選會委員。在公平會人事部分，通過由李鎂擔任公平會主委、陳志民任副主委，郭淑貞、洪財隆則續任委員。

公平交易委員會主委、副主委及2席委員缺，因屆臨改聘，行政院日前提名經濟部商業司長李鎂接掌主委、中原大學財經法律系教授陳志民接副主委，現任委員郭淑貞與洪財隆獲提名續任。中選會部分，因前委員周志宏轉任銓敘部長，行政院提名律師陳恩民接任，並於今天在立院進行人士同意權投票。

針對中選會人事提名案，國民黨團書記長林奕華指出，中選會自從李進勇擔任主委後就已喪失中立，淪為打擊政敵工具，甚至被稱為「助選會」。如今，陳恩民雖與李進勇一樣都自稱無黨籍，帶過去就有報導提到陳恩民的岳父是民進黨大老，甚至不諱言一家4人都是綠營律師，陳恩民自己也完全不迴避。因此，國民黨團絕對不投票來替執政黨背書。

針對公平會人事提名案，國民黨團總召林為洲表示，李鎂為曾任經濟部商業司司長，專長在智慧財產權，未來若擔任公平會主委，恐難以涵蓋整體經濟、企業、消費者保護、法律等層面，格局不夠大。

林為洲進一步指出，國民黨更擔心將來處理到聯合壟斷、聯合漲價等影響消費者權益的重大案件時，由於陳鎂為過往都待在行政體系，與執政黨關係密切，屆時能否秉持獨立機關精神，抑或配合行政機關，備受質疑。因此，在名單讓人失望、無法期待的情況下，國民黨團選擇不進場投票。

儘管國民黨拒絕投票，但在民進黨團佔優勢席次之下，最終陳恩民獲得過半的69張同意票，確定出任中選會委員。李鎂、陳志民分別獲得過半的70、69張同意票，確定出任公平會主委、副主委；郭淑貞、洪財隆則分別獲得68、67張同意票，續任委員。

值得注意的是，確定出任中選會委員的陳恩民，對於卡關多年的不在籍投票制度，他日前在立院審查期間曾表示，他沒理由反對，但以中選會現在態度是先求穩、再求好；所謂先求穩，是指先針對公民投票進行不在籍投票，不針對總統、公職人員的部分。

(中時 )