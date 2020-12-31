台北市政府今宣布跨年活動如期舉行，民眾若有意前往，須注意交通管制時間，周邊將實施3階段限制車輛進出，另外，配合跨年活動，北捷42小時不收班，公車也加開班次，疏散人潮。

一、跨年晚會3階段管制計畫，影響時間如下：

跨年晚會北市府將實施3階段交通管制。（圖／台北市政府提供）

第1階段：12月31日19至20時，配合主舞臺活動，晚會開始，管制範 圍，區域內車輛只出不進。

第2階段：12月31日20時起，除第一階段管制範圍外，另納入逸仙路及仁愛路（逸仙路及光復南路間），管制區內禁止車輛進出。

第3階段：12月31日22時至元月1日3時，擴大交通管制，管制範圍 內全面禁止車輛進出，並由緊急應變中心視人潮狀況彈性調整管制範圍。

二、舞台拆卸3階段管制計畫，影響時間如下：

跨年晚會舞台拆卸，將實施3階段交通管制。（圖／台北市政府提供）

第1階段：12月25日0時-12月26日0時，市府路（松壽-松高）東側5車道封閉。

第2階段：12月26日0時-12月27日0時，市府路（松壽-松高）東側5車道封閉、新仁愛路全線封閉。

第3階段：12月27日0時-1月2日12時，市府路（松壽-松高）及新仁愛路全線封閉。

三、停車管制（管制區內）：

1.路邊汽機車停車格於12月31日17時起禁止停車。

2.黃線於12月31日17時起至翌日3時止禁止臨停。

3.停車場12月31日19時起只出不進、20時起全面管制進出。

4.公車集結區禁止臨時停車路段：光復南路（基隆-文昌）東側、仁愛路（延吉-敦化南）北側慢車道、基隆路2段（文昌-光復南）西側、松德路（虎林-信義）西側。

四、台北捷運

北捷自今下午18時起至110年1月1日24時，（小碧潭站及新北投站除外)營運不收班。貓空纜車首次推出「101煙火之眼」專屬車廂，陪大家一起追煙火；延長營運至凌晨2時。

五、市府轉運站

北市府提供跨年散場專車路線。（圖／台北市政府提供）

12月31日19時30分起車輛管制禁止進入，旅客須至管制區外的替代站位搭車。市府轉運站地下連通道自12月31日21時起關閉；微風信義地下連通道、台北101／世貿捷運站地下連通道自12月31日22時起關閉。

六、散場接駁車3線營運至1月1日1時30分止

1號線（往捷運忠孝新生站）：於仁愛路（延吉-敦化南）北側慢車道搭乘。

2號線（往捷運公館站）：於基隆路2段（文昌-光復南）搭乘。

YouBike跨年營運管制措施。（圖／台北市政府提供）

3號線（往木柵、景美地區）：於松德路西側（虎林-信義）搭乘。

七、自行車與YouBike管制

由於跨年活動人潮眾多，考量人潮安全，管制區域內禁止騎乘自行車；YouBike租借站配合活動，分階段管制如下：

1.12月31日17時起，信義計畫區周邊13站暫停營運。

2.12月31日19時起，含前述13站，增加捷運市政府站（3號出口）（只還不借）、台北市災害應變中心、象山公園、捷運信義安和站（4號出口）、基隆光復路口、仁愛延吉街口、三興公園及捷運信義安和（1號出口）等8個站，計21個站暫停營運。

3.管制期間導引停車場站為松山家商、富台公園、龍門廣場、捷運大安站、台北醫學大學，共5站。

4.1月1日3時起，前述暫停營運21站恢復正常營運。

八、由於跨年活動期間多處道路實施交通管制，交通局呼籲活動當日行經信義計畫區之民眾儘量提前改道，建議改道動線如下：

1.東西向：建議行駛南京東西路、市民大道、和平東西路、民權東西路、八德路。

2.南北向：建議行駛復興南北路、建國南北路、敦化南北路、塔悠路、松山路。

跨年晚會散場，市府提供3路線公車。（圖／台北市政府提供）

3.內湖、南港及松山往吳興街方向：（1）市民大道-敦化南路-和平東路往吳興街、（2）機車：市民大道-延吉街、光復南路至基隆路。

九、散場接駁公車

各路線自110年1月1日00：00至01：30以巡迴方式疏運旅客，依現行分段方式收費，沿路可於既有公車站位下客。

1號線：往捷運忠孝新生站，仁愛路／延吉街口搭乘。

2號線：往捷運公館站／六張犁站，基隆路／信義路4段450巷口，「吳興街口」站搭乘。

3號線：往木柵、景美、深坑，松德路／信義路口搭乘。

十、公車延後收班

1.行經信義計畫區：跨年當日行經信義計畫區部分公車路線末班車將配合調整延後，其中經信義商圈之公車路線約為01：30。

2.非行經信義商圈周邊之捷運接駁公車：配合延後收班之公車路線，末班車經捷運站預估約為01：00。

3.行經貓空地區之公車：小10公車末班車發車時間延後收班至01：00；棕15路公車末班車發車時間延後收班至01：30。

(中時新聞網)