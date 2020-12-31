潑汽油燒自家彩券行母親慘死 不肖兒判刑17年 11:442020/12/31 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區林姓男子今年初因故與家人爭吵後，潑汽油在自家彩券行縱火，導致母親燒死，姊姊受傷，台北地方法院依殺害直系尊親屬等罪將林男判處有期徒刑17年。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區林姓男子今年初因故與家人爭吵後，潑汽油在自家彩券行縱火，導致母親燒死，姊姊受傷，台北地方法院依殺害直系尊親屬等罪將林男判處有期徒刑17年。可上訴。 另民事賠償部分，北院判決，林男須賠償父親331萬元、賠償姐姐322萬元。 今年1月，新店區中興路三段一處彩券行，36歲的林男與家人爭吵後，不顧73歲母親及37歲的姊姊還在店內，持汽油縱火燒毀彩券行，母親逃生不及，救出時已失去生命跡象，姐姐多處燒燙傷。 囚禁少女拍淫照 檢求刑11年 高雄透天民宅火警 1男無生命跡象 (中時 ) #母親 #縱火 #燒死 #新店 #彩券行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長女求情 母勒斃罕病童獲輕判 04:102020/12/30 社會新聞 不滿遭強制扣薪 男子蛋洗基隆地院 19:052020/12/30 社會 長汎接手立榮假期 打造國內航空自由行最強品牌 16:142020/12/30 生活 林嘉欣不畏隔離 拍《美國女孩》與莊凱勛扮夫妻 16:092020/12/30 娛樂 為一台機車刺死17歲少年 二審改依殺人罪重判 11:072020/12/31 社會 人行公布反洗錢和反恐怖融資監督辦法 20:002020/12/30 財經 台南長照悲歌 妻刺死久病夫淚崩：家境不好只能送他一程 12:072020/12/31 社會 帶酒店妹出場啪啪遭警臨檢 她曝謹記1行規完美脫身 12:072020/12/31 娛樂 北市逆風照辦跨年活動 管制區人數對砍減至4萬人 11:362020/12/31 生活 酒客遭控押女進公廁咬乳性侵 監視畫面曝光真相大白 09:022020/12/30 社會 刪國防預算 學阿扁 04:102020/12/30 時論廣場 社會熱門新聞 霸王寒流發威 彰化縣一天8人「凍抹條」猝死 - 社會 雞排妹抽脂整形爭議懶人包 醫美診所提告妨礙名譽求償300萬 - 地方 正妹心情不好 人夫用「嘴唇安慰一下」 下場很慘 - 社會 高中生慣竊被退學父母告縣政府 獲賠80萬校長還登門道歉 - 社會 館長「徵求乾媽」諷亂象 網友暴動按讚加LINE 「這人」意外紅了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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