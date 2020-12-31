新北市新店區林姓男子今年初因故與家人爭吵後，潑汽油在自家彩券行縱火，導致母親燒死，姊姊受傷，台北地方法院依殺害直系尊親屬等罪將林男判處有期徒刑17年。可上訴。

另民事賠償部分，北院判決，林男須賠償父親331萬元、賠償姐姐322萬元。

今年1月，新店區中興路三段一處彩券行，36歲的林男與家人爭吵後，不顧73歲母親及37歲的姊姊還在店內，持汽油縱火燒毀彩券行，母親逃生不及，救出時已失去生命跡象，姐姐多處燒燙傷。

(中時 )