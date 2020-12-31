隨著全球手機市場進入「刷臉時代」，蘋果(Apple)和三星(Samsung)等各智慧型手機品牌已在各自產品中結合了ToF功能，觀察近期iPhone 12系列除了將前置相機模組內建ToF感測器以取代原本用於辨識人臉的現有深度感測器系統Face ID，後鏡頭也首次導入ToF功能。晶瑞光(6787)表示，近期旗下NBPF filter(近紅外光窄波濾光片；Narrow band pass filter)產品已通過國際IDM/TOF模組大廠測試，預計明年上半年前會取得供應商資格，為未來整體營運注入強勁成長動能。

晶瑞光表示，雖整體時程因為疫情而延後，但由於目前全球NBPF filter運用在智慧型手機上3D立體影像感測技術ToF上的供應商僅有美國廠商把持，形同獨占市場，主要也係因產業市場發展目前僅侷限於部分高階智慧型手機產品中，近年來受惠於刷臉時代、中美貿易戰轉單效應的趨勢，明顯往中低階新款手機滲透。晶瑞光旗下NBPF filter產品可協助客戶達到從高性能單曲測距裝置，擴展到多區域偵測的解決方案，並可同時滿足塑膠、玻璃兩種鏡頭的應用，加上晶瑞光已取得超過4國相關產品專利技術且陸續仍有多國亦在申請中，以及2個台灣生產基地、產品單價優勢等高度競爭利基，因此，將有機會成為國際IDM/TOF模組大廠客戶在關稅壁壘下為確保供貨無虞的重要第二供應商。

晶瑞光看好3D Face ID/5G/AI人工智慧應用的時代發展，將帶動光學鏡頭的應用在手機、汽車、安控等的領域將有爆發式的成長，有助於推進公司濾光片產品項目的銷售業績與生產量體更上一層樓，晶瑞光目前桃園中壢鍍膜廠已具有兩條產線，且年產能將拉升至2億顆的水準，符合主要國際大廠客戶的量產規模要求，同時也規劃於今年底前再增設一條產線。

展望未來，除了新產品NBPF filter預計將於2021年第2季正式加入量產外，受惠於全球居家工作型態增加、NB出貨量拉升，帶動公司應用於筆電鏡頭模組的藍玻璃濾光片新產品出貨暢旺，挹注今年前11月整體營收來自可見光濾光片產品的比重自去年同期的10％提高至60％水準。

(時報資訊)