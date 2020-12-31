鈊象(3293)擁有商用機台《機甲英雄》IP，並進行動畫製作，2020年公開四集原創動畫後，引發熱烈討論後，又持續製作該作品的第二部續作，預定將於2021年內公開。

《機甲英雄》是一款由鈊象於2011年所推出的首款台灣自製「卡片遊戲機台」，並且發行多國，包含大陸、台灣、東南亞、義大利等，深受眾多玩家喜愛。在遊戲營運19彈之後，2018年12月，鈊象正式推出全新第二代的續作：《機甲英雄 機鬥勇者》，目前持續在市場營運。

《機甲英雄 機鬥勇者》是由玩家操作各式各樣巨大機器人與對手進行1對1的戰鬥，每次遊戲時玩家都會獲得一張卡片以供玩家收集，並利用卡片輸入到機台，決定遊戲中使用的機器人、駕駛員和各式能力。《機甲英雄 機鬥勇者》遊戲機台至2020年9月已在台灣發行至第6彈破壞神降臨。鈊象宣布該動畫影集第二部預計2021年推出。

(時報資訊)