美國公衛權威佛奇30日表示，隨著疫苗推出，美國民眾陸續出現集體免疫能力，不過日常生活要更加地正常化，最快還是要等到來年下半年，也就是2021年的秋季。

佛奇博士最新對新冠病毒的看法，是跟加州州長進行網路討論時所發表的。繼美國科羅拉多州，先發現首例英國新變種病毒株的後一天，加州跟著宣布淪陷。

佛奇並不訝異地表示，因新冠病毒的特性，有變種現象是正常的，美國各地也會陸續發現更多新變種病毒株病例。佛奇接著補充，這些病毒為了活下去就會變異，而變種愈多繁殖也愈多。但是，大部分變種新病毒都沒殺傷力，但這次特殊的變種，的確讓病毒人傳人的能力變得更強。

所幸的是，佛奇指出這些傳統新確診者，不太會受到新變種病毒株的再次感染，表示已有免疫力者，可以不再染上新變種病毒株。

佛奇強調說，所謂英國的新變種對人體危害程度，已不再更加嚴重，接種這些新被核准的疫苗後，所產生的抗體也可避免被新病毒纏上染疫。

不過，疫情正吞噬著全美各地之際，美國人口數最多的加州，儼然已成為新變種病毒株盯上的最新目標。

(時報資訊)