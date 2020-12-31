在勒瑪修（DJ LeMahieu）季後成為自由球員後，洋基是否能簽回他一直是球迷間的話題，最新傳聞表示道奇棒球運營總裁佛瑞里曼（Andrew Friedman）對勒瑪修很有興趣。

洛杉磯電台《AM 570 LA Sports》的主持人瓦瑟（David Vassegh）接受《MLB Network》訪問時透露，「據我所知，勒瑪修在道奇的補強雷達上，他們絕對在與勒瑪修進行談判。」

同屬國聯西區的教士隊在24小時內交易到2大咖投手史奈爾（Blake Snell）、達比修有，並簽下韓國當家游擊手金河成，不過道奇是否因此而對勒瑪修勢在必得卻不好說，「這不是佛瑞里曼的風格，他覺得自己不需要反擊，他只會在休賽季繼續進行鞏固牛棚的計畫，不過他確實在冬天時說過，想要一名右打者。」

勒瑪修是近2年來大聯盟最佳右打之一，年僅32歲在今年繳出.364 / .421 / .590的打擊三圍，並在國聯MVP票選中排名第3，不過目前為止卻沒人能給出令他滿意的價碼，根據傳聞他要求5年1.1億美金的大合約，不過外界認為假如道奇想簽下勒瑪修，勢必要放棄續約騰納(Justin Turner)，不過仍不排除道奇兩個都簽下來。

不過《今日美國》的記者奈登騰蓋爾（Bob Nightengale）則堅持認為洋基會留下勒瑪修，但據傳洋基與勒瑪修的談判還有約2500萬美金的差距。除了洋基、道奇以外，對勒瑪修有興趣的還有大都會、藍鳥、國民等隊。

(中時 )