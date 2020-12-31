上市公司國揚（2505）和中和羊毛（1439）30日分別公告，各斥資9.39億元，合計共18.78億元，買下台北市內湖舊宗段83-11地號626.48坪土地，中和今（31）日表示，中和在這塊地的交易總金額9億3972萬5千元，至於持分比例，為10％。

昨天國揚和中和兩家公司公告，買下內湖舊宗段的土地，每坪取得成本平均為150萬元。

至於賣方，為自然人及博凱開發有限公司。

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