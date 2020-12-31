中和羊毛：買台北市內湖舊宗段土地持分為10％ 11:512020/12/31 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上市公司國揚（2505）和中和羊毛（1439）30日分別公告，各斥資9.39億元，合計共18.78億元，買下台北市內湖舊宗段83-11地號626.48坪土地，中和今（31）日表示，中和在這塊地的交易總金額9億3972萬5千元，至於持分比例，為10％。 昨天國揚和中和兩家公司公告，買下內湖舊宗段的土地，每坪取得成本平均為150萬元。 至於賣方，為自然人及博凱開發有限公司。 美擴大制裁 富時羅素：擬剔除更多中企 歷經20年整合 「圓山帝寶」熱銷9成正式動工 (工商 ) #國揚 #中和 #內湖 #舊宗段 #中和羊毛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國揚集團砸18.78億 內湖買地 04:102020/12/31 證券．權證 政策打房 房地產報紙廣告全「趴」掉到史上新低 10:592020/12/31 財經 陸港觀盤－中國科技股為2021年核心投資趨勢 04:102020/12/31 全球財經 法學者：歐中投資協定恐使歐盟淪為北京獵物 10:482020/12/31 國際 高雄警開11槍追捕案 死者身分曝光3嫌在逃中 09:552020/12/31 社會 草彅剛愛犬逗樂竹內結子 中居正廣爆「跳水事件」 01:552020/12/31 娛樂 台北101跨年交通全指南 晚間7時啟動3階段交管 12:222020/12/31 生活 中央宣告地方食安自治條例無效 中市府祭五大作為捍衛健康 14:082020/12/31 生活 冒領金門3節酒和振興酒 小心吃上3到5年徒刑官司 11:522020/12/31 生活 中和警消社宅動土 2024年完工 04:102020/12/31 地方新聞 《產業》傳美放行中芯成熟製程 8吋嚴重吃緊市況有望緩解 13:072020/12/31 財經 財經熱門新聞 2020最後一天 壽險女王告別18年公司 - 財經 - 工商 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 財經 衰爆！ 大陸金主沒了 澳葡萄酒第2大買家也快被日搶走 - 財經 航運股爆出恐怖巨量該下船？謝金河1句洩玄機 - 財經 力積電Q1大漲價 晶圓代工將調漲約10％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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