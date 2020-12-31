警方提醒「代領」應事先完備相關程序和證明，以免吃上偽造文書或侵占罪官司。（警方提供）

金門警方最近陸續接獲民眾報案，指戶長未經同意和委託，即擅自「代領」他們的3節配售酒和疫情期間加發的振興券、振興酒。警方提醒應事先完備相關程序和證明，以免因侵吞別人的「福利」吃上3年或5年以下有期徒刑的偽造文書或侵占罪官司。

金城警分局最近接獲數起民眾報案指稱，他們的3節配售酒，以及金門縣政府今年因應疫情加發，全台唯一的金門版「1＋1振興券」和金門酒廠「振興酒」，均遭設籍同址的戶長冒領並變賣，堅持提出偽造文書及侵占罪的告訴。

警方說明，春節、端午節和中秋節的3節配售酒是金門鄉親的福利，很多設籍當地但未常住者 ，常由設在同一戶籍的「戶長」代領，但若未完備委託或授權等相關證明，很可能衍生冒領糾紛，不但彼此打壞感情，甚至還可能對簿公堂。

金城分局長胡淑淨表示，依據金門縣政府家戶購酒相關規定，若本人無法親自到場申辦認證或購酒，應由本人出具委託書授權及身分證影本，並由受託人攜帶身分證明文件及印章代為辦理。代領人若未完備相關委託或授權文件，可能會吃上3年或5年以下有期徒刑的偽造文書或侵占罪官司，另也有民法侵權行為及損害賠償之責任。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )