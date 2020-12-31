明星人前風光，私下或許有苦說不出！資深媒體人粘嫦鈺先前在節目分享某位台語劇一線小生晚年失智，沒穿褲子流落街頭，慘況令人不勝唏噓。

粘嫦鈺在節目《命運好好玩》透露，這名小生長得帥又會賺錢，演藝巔峰時期，只要打開電視就能看到他，電影也不例外，但他有個致命點───不擅長理財，錢賺得快花得也快，上了年紀後，只能接演台詞不多的小角色，逐漸被社會大眾遺忘，仔細了解內幕才知道，小生拍戲常記不住台詞、神情恍惚，原來罹患失智症，但為了生活還是必須出來工作。

某年霸王級寒流襲台，這名小生居然沒穿褲子遊走街頭，被警察發現後查看手上戴的安養院手環，才知道他曾是鼎鼎大名的台劇一線男星，至於為什麼會流落街頭，粘嫦鈺說他曾結婚，後來恢復單身，女兒嫁人後失去聯絡，小生為了尋找女兒，常常偷偷離開安養院，加上身體不好，從輕度失智變成中度，身上也沒有錢，安養中心的費用全靠師兄師姐支援。

這名小生最後在睡夢中與世長辭，幫忙整理遺物的人發現，他的資產居然只有三件衣服，淒涼的晚景令人感傷。

(中時新聞網)