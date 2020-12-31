謝金河表示，美國分析師也大談台積電的表現，圖表上也掛出中華民國的國旗。（示意圖/達志影像/shutterstock）

台積電在美掛牌ADR大漲，收在108.9美元新高，也帶動台積電今（31日）股價衝上528元新天價。財信傳媒董事長謝金河表示，谷月涵接受美國財經頻道CNBC訪問，談到台灣半導體產業，美國分析師也大談台積電的表現，圖表上也掛出中華民國的國旗，ADR撐起TSMC的股價，台股更是易漲難跌。

謝金河在臉書發文指出，今天在CNBC的頻道看到谷月涵接受訪問，侃侃而談台灣的股市表現，尤其是半導體產業，美國分析師也大談台積電的表現，圖表上也掛出中華民國的國旗。今天TSMC ADR大漲3.34美元，收盤108.9美元，市值達5647.64億美元，換算成新台幣的台積電，一股表彰的價格已來到620元，ADR撐起TSMC的股價，台股更是易漲難跌。

「今天是2020的最後一天，時代雜誌封面在2020上面打了一個叉，說這是最壞的年代，但對台灣來說，很可能是過去30年來最好的一年。」

他提到，台灣防疫有成，成了全世界的亮點，蔡英文總統多次登上國際媒體封面；台灣在地緣政治角力中被推到最前緣，而台灣的經濟基本面更是發光發亮，包括出口的成長，人均GDP的拉升，產業創造的附加價值，都達到新里程碑，台灣的資本市場更是光芒顯露。

再來看看台股數字，謝金河說，台灣的加權指數昨天收盤14687.7點，2020年上漲2690.56，漲幅22.4%，OTC指數也上漲23.35%，在肺炎疫情蔓延下，台股今年突破高懸30年破不了的天價門檻，更傳奇的是，把這個30年突破不了的12682當成底部。今年亞洲四小龍市場表現也很不一樣，南韓股市今年大放光芒，今年大漲30.75%，新加坡下跌8.78%、香港跌6.65%。今天信報財經新聞說，今年是香港28年來最不開心的一年。

謝金河最後強調，「路是人走出來的，國家的命運也是住在這塊土地上的每一個人共同打拚出來的，大家走過每一個人感受不一樣的2020，此刻應該以知福惜福的心，感謝過去這一年為台灣創造奇蹟的貴人！」

(中時新聞網)