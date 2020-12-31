罷捷總部志工造勢現場。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

高雄市議員黃捷罷免案18日由中選會宣告成立，定110年2月6日（星期六）舉行投票。根據第三階段需要25%的同意票來看，罷免必須達到71956人高門檻，讓罷捷總部積極在各地動員拉票。昨日（30）罷捷總部粉專刊出最新催票影像，在「霸王寒流」來襲的夜晚，大群志工也從短袖換上長袖、外套，站在馬路旁高舉標語看板，不僅引起當地路人注意，更引發廣大網友迴響，紛紛給予打氣。

臉書粉絲專頁「鳳山清捷行動本部」發布昨日志工團造勢照片，圖中可見一大群穿著「鳳山清捷隊」黃色背心的志工，高舉著「罷免黃捷」、「2月6日 罷捷投票」、「0206投票罷！」「你我團結 罷免黃捷」、「反對同志城市」、「禁萊豬 保護校園食安」、「募集糧草」等標語看板。

南台灣天氣多炎熱，但在近日「霸王寒流」襲擊下，罷捷志工也從短袖換上長袖與外套，從白天到晚上始終堅守崗位，站在馬路旁把握每個宣傳罷免黃捷的機會。對此，網友紛紛留言：「大家早安幸苦了，天氣冷要保暖喔」、「天冷，志工加油，要穿燒燒保暖，也要喝水」、「辛苦了，加油」、「志工們，愛你們唷！」

不僅如此，也有網友表示：「黃捷還敢說『鳳』字不好寫」、「這種毅力，黃捷看到一定嚇到」、「她罷韓就叫民主，她被罷就叫霸凌？」「鳳山人別被看扁了！」「把議員當成網紅，幹嘛浪費我們的納稅錢？」「萊豬就要進來了，她敢說一句反對嗎？」

(中時新聞網)