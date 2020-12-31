李女殺夫的凶刀。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區本原街三段一棟民宅內發生一件妻子不堪長照壓力，半夜殺夫的悲劇，李姓女子長期照顧劉姓病夫，壓力過大，自己也因病纏身，31日清晨5時先持水果刀刺死丈夫，再持刀自殘，直到2女兒上午8時30分回家發現，趕緊報警，李女送醫救回1命，劉男已當場斷氣。

69歲劉姓男子中風臥床3年，65歲李姓妻子負責照顧，自身亦輕微中風2年，31日清晨5時許，李女不堪長期照顧丈夫壓力，持水果刀往躺在床上的丈夫胸口亂刺3刀，劉男傷重身亡，再持刀朝胸口自殘。

劉家2女兒平時上夜班，直到上午8時許下班回家，見平常總是打開門的1樓父母臥室，今天卻房門緊閉，直覺不對勁，開門一看，就看見父親倒臥血泊，母親將刀放在腹部，情緒激動向女兒說道「是我刺死你爸爸，他走了」。

劉家2女兒嚇傻，趕緊報警，警消到場時，李女神情激動，再持刀朝自己自殘數次，警消人員趕緊奪刀，將她送上救護車急救，不斷規勸勿做傻事。

警消人員發現身中3刀的劉男已無生命跡象，李女身中5刀，經送醫院急救才救回1命，她悲傷哀道「我們家境不好，我是送他（劉姓丈夫）最後一程」。

李女向警方表示，自己中風後左半側麻痺，不堪照顧老公的長期生活壓力，最近突然失眠，精神更差，才想與老公一起共赴黃泉。警方安撫李女情緒，依照殺人罪嫌將她移送台南地檢署偵辦。

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(中時 )