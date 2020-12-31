八大行業工作總是充滿神秘色彩，也是警察最常臨檢關照的熱區，就有作家透露她曾訪問過做八大的女性，發現八大行業也有不少自己的潛規則，主要是要應付警察來臨檢時的狀況，無論如何都要謹記千萬別招供，否則吃上官司很可能吃不完兜著走。

作家陶曉嫚在節目《新聞挖挖哇》透露，她曾經為了取材採訪一名在八大行業工作的女性，對方透露進入那一行沒有什麼所謂的教育訓練，但確實有不少規矩，通常老鳥會在招募新人時，用話術表示要做什麼尺度都可以，甚至可以純聊天或純按摩，但又會對話中暗示「如果做更大的尺度，會賺更多錢！」

許多無知的少女因此誤入歧途，而在做大尺度的服務時也有潛規則，只要在服務期間有警察來臨檢，當下衣衫不整被抓到，一定要跟警察解釋因為服務對象是熟客，才會給「多一點」服務，這是自己擅自做的決定，與公司無關，公司也完全不知情，這一說法就是為了要保全其他人。

陶曉嫚透露要謹記一行規。(圖/翻攝自《新聞挖挖哇》)

陶曉嫚指出，如果公司其他人也有做S被發現，就容易會升級到涉及重罪，如果真的不小心被抓到，只要記得千萬別招供，罰金的部分可以跟公司請款，八大行業的秘辛讓現場來賓都驚呆，也大開眼界。

(中時新聞網)