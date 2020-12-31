立法院24日表決進口萊克多巴胺豬肉的行政命令，民進黨立委劉建國雖有出席，但卻棄權投票，遭懲處停權3年的處分，甚至有可能影響下屆雲林縣長的提名，得知消息的支持者都湧入劉建國臉書加油打氣，更有鐵粉看不下去，要劉建國脫黨參選。但也有網友不認同，動不動就叫人退黨，並非善意，也不是為民進黨好。
立法院日前就萊豬進口相關法案進行表決，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌多次棄權未投票，與黨團決議不一致，遭認定「跑票」，民進黨團會議30日通過，林淑芬等3人除移送黨中央做為未來提名參考；黨團懲處部分，開罰3萬元，並停權3年，停權期間將無法選擇委員會、參選委員會召委及黨團幹部。
對此，劉建國當天也在臉書發文表示，「尊重黨團的決議，我一切泰然。該做的工作還有很多。外界的紛紛擾擾，我都看在眼裡。也有許多朋友來建議與支持，感謝在心」。
臉書底下湧入大批支持者加油打氣，「之前大選時我們很多朋友總統投韓，但是大家立委選票都是投您，可見您在地方深受人民敬佩與愛戴。感謝您這次為人民做出正確的選擇。劉立委加油！我們支持你」、「建國委員加油，任重道遠」、「雲林子弟支持您」、「加油，你比海線蘇媽更懂雲林鄉親」、「建國委員加油！一直以來看到您為雲林的付出，是一位接地氣，真的有傾聽人民聲音的立委」。
更有支持者說，「如果真的停權3年，支持委員你脫黨參選委員」、「即使退黨也會力挺參選立委甚至雲林縣長」。也有網友認為「黨團有黨團的考量，但有些人動不動就叫人退黨，此等意氣用事，並非善意，也不是為民進黨好」。
(中時新聞網)
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