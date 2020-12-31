詐騙老梗「解除分期付款」中和警及時阻詐

新北市中和警分局安平派出所日前獲報，一位男子在中和區宜安路郵局的ATM前需要協助，所長郭信賢、警員許皓全，便立即前往現場查看，發現59歲黃姓男子疑似遭詐騙，經瞭解為網路購物ATM解除分期付款，經員警細心解說成功防阻詐騙。

詐騙手法推陳出新，不過老招「網路購物ATM解除分期付款」、「假冒親友」、等方式仍有人會上當受騙， 12月16月晚間7時許，黃姓男子神情緊張在中和區宜安路郵局ATM前，經安平派出所員警前往了解。

新北市中和警分局安平派出所及時攔阻詐騙，讓民眾免於受騙上當。（中和警分局提供）

黃男表示，接獲自稱購物網站之客服電話，告知因購物金額入帳錯誤，需依照指示「ATM解除分期付款」，員警聽完黃男敘述後，立即勸阻勿聽信，並詳細解說此為標準詐騙手法，請其立即掛斷電話，經員警查詢電話號碼，確認已通報警示。

最後郭所長細心地向該男解說，若聽到陌生人打電話表示「誤設分期付款」、「重複訂購」、「多扣會員費」等詐騙關鍵字就要提高警覺；此外，ATM沒有解除扣款或設定功能，只要陌生人打電話要求操作ATM絕對就是詐騙，並再度叮嚀黃男日後若接到類似電話要求匯款，勿依指示操作以免受騙，黃男對於警方即刻救援，頻頻對於警方的細心解說、積極協助深表感激與讚賞。

中和警分局表示，如接獲陌生來電或境外來電（開頭有＋）必須提高警覺，勿隨意提供個人資料或依照指示提款或轉帳。ATM只有「提款」跟「轉帳」功能，不能解除分期付款或退款；遊戲點數亦只有儲值遊戲之功能，並無法解除任何設定或身分識別，民眾遇有任何疑似詐騙狀況，請先撥打165查證。

(中時 )