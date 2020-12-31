大陸汽車整車製造商吉利汽車董事長李書福31日發表2021年新年致辭指出，2021年吉利在上交所科創板上市後，會重啟與富豪汽車（Volvo，陸譯沃爾沃汽車）的合併談判。受此消息激勵，截至31日上午11時47分，港股上市的吉利大漲8.38％至26.5港元。

香港經濟日報報導，吉利汽車於2020年初宣布擬與富豪汽車合併，並在香港、瑞典兩地上市，但因應吉利部署A股上市，此合併談判暫緩進行。此外，吉利汽車已於9月底通過科創板股票上市委員會審議，但至今未啟動集資規模預估為人民幣200億元的IPO。

另一方面，網路巨頭百度近日成立阿波羅智行信息科技（南京）有限公司，業務範圍包括新能源汽車整車銷售、汽車零部件研發、人工智慧應用軟體開發等。此前市場傳出，百度正在考慮生產自己的電動汽車，並與吉利、廣汽集團和一汽集團談判，可能共組合資公司。

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