中國工業生產表現佳，經濟展望良好，市場信心逐漸恢復，滬深港通外資加緊布局，滬深300測月線後逐步向上，再次站穩5000點關卡，展望2021年，滬深兩市新年度元月可望迎接多頭行情，一般投資人謹慎心態，反有利後續表現。今陸股ETF在封關日表現優於台股，元大寶滬深（0061）、元大上證50（006206）、國泰中國A50（00636）、富邦深100（00639）今均上揚逾1個百分點，而2倍的陸股ETF則有逾2個百分點漲停。

美國為制裁中資企業，要求美國投資人不得投資31家中資企業。受此影響周四 (31日)MSCI最新公布剔除中資公司股票的最終名單，遭剔除的股票較12月中公布的多出中國聯通A股，其餘不變，將於2021年1月5日收盤時生效。雖然有市場利空消息，但台股掛牌ETF今天依然表現亮眼。

被剔除的名單包含中芯國際(981-HK)、中國交建H(1800-HK)、中國交建A、中國衛星、中國鐵建H(1186-HK)、中國鐵建A、中國中車 H(1766-HK)、中國中車A、海康威視、中科曙光，及中國聯通A。

(時報資訊)