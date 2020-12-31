31日上午10時許，58歲黃姓砂石車司機由勝利東路右轉往自由路方向，與騎乘機車的67歲張姓婦人發生擦撞，張婦卡入砂石車右前輪，遭拖行80米，現場腦漿四溢、血跡斑斑，當場死亡，事故原因正由警方釐清中。

黃姓司機無奈地說，自己要右轉前還仔細查看，確定沒車才轉，突然輪胎卡了一下，以為是爆胎，後來在停靠在路邊下車查看，竟然有一個人卡在輪胎上。警方經酒測，黃男酒測值為零。

(中時 )