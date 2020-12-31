砂石車內輪差奪命 女騎士遭拖80米斷頭慘死輪下 12:022020/12/31 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女騎士與砂石車擦撞當場慘死。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 31日上午10時許，58歲黃姓砂石車司機由勝利東路右轉往自由路方向，與騎乘機車的67歲張姓婦人發生擦撞，張婦卡入砂石車右前輪，遭拖行80米，現場腦漿四溢、血跡斑斑，當場死亡，事故原因正由警方釐清中。 黃姓司機無奈地說，自己要右轉前還仔細查看，確定沒車才轉，突然輪胎卡了一下，以為是爆胎，後來在停靠在路邊下車查看，竟然有一個人卡在輪胎上。警方經酒測，黃男酒測值為零。 遊園車撞樹 動物園加強駕訓管理 廢三倍劵消費詐欺案竟是運鈔保全員撿到外流 檢方起訴3人 (中時 ) #砂石車 #右轉 #輪胎 #警方 #騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 孝子斗內110萬換一場空 網紅青青遭粉絲控詐欺現身警局 13:052020/12/31 社會 前妻約男客戶家中談保險 惹前夫醋勁大發拿刀追砍 11:582020/12/31 社會 英國變種病毒侵台 倫敦返台班機發燒少年 確認感染 04:102020/12/31 焦點要聞 鋼板護欄尖銳 宜蘭橋遭爆藏危機 04:102020/12/31 地方新聞 紐籍機師 繳清30萬元罰款 04:102020/12/31 焦點要聞 建物外牆安檢申報 推動進度受阻 04:102020/12/31 產業特刊 男收1萬元美金赴美買精 幫台女生下龍鳳胎 獲判無罪 12:082020/12/31 社會 長照壓力爆發 妻含淚猛刺臥病丈夫心臟噴血身亡 11:002020/12/31 社會 公車銅板價玩屏東 還可抽iPhone 04:102020/12/31 地方新聞 高雄警開11槍追拒檢歹徒 後座死者身分曝光 3人仍在逃 08:082020/12/31 社會 六甲區元旦廟會祈福遶境 警方加強連假交通疏導 10:092020/12/31 寶島 社會熱門新聞 霸王寒流發威 彰化縣一天8人「凍抹條」猝死 - 社會 百公斤男花百萬養護理師女友 小王設局「肋骨全斷慘死」丟包 - 社會 女看護「白天照顧公公.晚上照顧老公」 床上激戰呻吟全都錄 - 社會 仁武食品公司火災火勢獲控制 無人受傷受困 - 社會 士官長頻性騷擾 女兵申訴硬遭阻撓被狠嗆「空軍名譽因妳垮下」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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