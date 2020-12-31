趙姓男子遭檢方起訴指控，在2014年收費1萬美元，協助台灣許姓女子到美國加州的診所，選他人精子與她卵子結合受孕產下1子1女，趙男涉犯《人工生殖法》意圖營利從事生殖細胞、胚胎之居間介紹罪，但台灣高等法院維持一審判決，認定非收費媒介，判他無罪。

61歲的趙男被控，明知台灣法律禁止從事居間介紹生殖細胞（包含精子、卵子）之營利行為，竟在網路刊登前往美國進行人工生殖相關訊息，藉以招攬精子、卵子及代理孕母之需求者；許女因瀏覽相關網路資料，主動與趙男聯繫，雙方約定由趙協助她前往美國。

許女支付美金1萬元至趙指定之帳戶，趙男介紹她前往美國加州一家診所，並挑選他人精子與結合受孕，因此產下1子1女，檢方起訴指控趙男以方式從事居間介紹生殖細胞以營利。

一、二審都認為，趙男只有在網路上刊登得協助有人工生殖需求者，前往美國進行人工生殖手術之相關訊息，他沒有幫對方與提供精子者間為媒介訂約之行為，並因而約定就此部分給予報酬，與人工生殖法第31條所規範之構成要件不符，判他無罪。

(中時 )