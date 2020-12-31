為遏止紅單亂象，中央、地方曾約談丁男，並對其開罰。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

中央祭出打房政策，新竹縣政府消保官靳邦忠為遏止陋習，創全國先例對丁姓房市網紅開出120萬元罰款，丁男29日以現金前往新竹縣政府全數繳清。立法院30日三讀通過地政三法部分條文修正，明定預售屋紅單管理機制，靳邦忠表示，期望透過修法，能減少價格哄抬及消費糾紛。

靳邦忠10月追查漏夜排隊搶購預售屋的案件，追出丁姓男子透過成立臉書粉絲專頁、line群組，在預售屋開賣之前，即買賣紅單百餘户，並轉單給建商或代銷公司，藉此賺取佣金。靳邦忠因此於11月27日開出全國第一張炒作紅單罰單，重罰丁姓男子120萬元。

丁男29日以現金繳納完畢，在繳清前，他曾因資金調度困難，詢問可否分期繳納，財政處長黃國峯表示，依據「新竹縣政府及所屬機罰鍰處理作業要點」，受處分人須依其經濟狀況或因天災事變遭致重大財產損失，無法一次繳清應繳罰鍰者，才得以書面敘明理由，並檢具相關證明文件，申請分期繳納，但丁男與要點不符，仍須繳清。

靳邦忠指出，此案爆發後引發中央關切，並啟動多次稽查，立法院30日三讀通過地政三法，包括《平均地權條例》、《地政士法》、《不動產經紀業管理條例》等部分條文修正，未來預售屋、委託不動產經紀業代銷者，應以書面契約確立買賣標的物及價格等事項，並不得約定保留出售、保留簽訂買賣契約權利或其他不利於買受人的事項。

而該書面契據，且不得有對消費者不利事項，並禁止轉售第三人；另預售屋買受人若私自轉售紅單給第三人、銷售預售屋者，自行銷售或委託代銷進行紅單炒作，違法者將按戶（棟）處15萬元至100萬元罰鍰。

(中時 )