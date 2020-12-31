國防部釋出老舊眷村土地案竟成了騙徒的工具，新北市前議員歐金獅就被洪姓男子等人冒充軍官，佯稱可以協助承購國防部萬華區青年段土地，還相約在政治作戰局會客室「簽約」，詐騙歐金獅200萬元「作業費」，台北地檢署偵查後，依詐欺罪起訴冒充軍官的洪姓男子、土地仲介何姓男子及介紹雙方相識的陳姓女子。

軍方在全台各地擁有大批土地，部分老舊眷村在都會蛋黃區，如果標購開發，可有巨額獲利。國防部將500坪以下土地上網公告、公開標售，民眾可以自行投標，但因民眾感覺軍方存有神祕色彩，讓歹徒有可趁之機。

洪姓男子等人今年6月，經由陳姓女子居中牽線認識歐金獅，得知歐有意承購國防部土地，就由洪男謊稱是軍官，聲稱有辦法幫歐承購國防部萬華段上千坪土地，但需要內部作業費200萬元，為取信於歐，洪男還與歐相約在國防部政治作戰局會客室簽約，歐繳交後，洪、何男又製作假的國防部函文，表示已同意他承購土地，但需再繳4、5億元的保證金，歐才懷疑受騙，報警提告。

洪男到案後否認自稱軍官，只是用軍官語氣跟歐金獅說話；對於是誰製作國防部假公文，洪、何男互推卸責。

檢察官認定洪等人提供給歐的匯款銀行帳戶，戶名雖是國防部，銀行帳號卻非國防部帳號，加上國防部萬華青年段土地超過千坪並不開放民眾承購，認定洪等人涉犯詐欺。

此外，洪等人還利用軍方新北鶯歌段的土地釋出，以相同手法詐騙其他被害人，檢方另案偵辦中。

(中時 )