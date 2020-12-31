桃園市長鄭文燦31日出席行政院農委會農田水利署石門管理處第一屆水利小組長就職典禮，媒體問及昨日桃園與基隆一同宣布跨年改線上作業，是否讓台北市長柯文哲覺得被放鳥？他回應，昨日下午6點與數個縣市首長討論後，已同步告知柯文哲基桃2市的決定，強調各縣市之間都有保持緊密聯繫。

鄭文燦指出，因應疫情升級，昨日下午6點有與各縣市首長聯繫，包括新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁等，彼此間都有通過電話。經討論後，決定在晚間8點宣布跨年改成線上轉播，元旦升旗就取消，改成由局處首長參加，避免有任何的防疫破口。

鄭文燦強調，市府也在6點多時透過林右昌向柯文哲說明桃市的決定，表示柯文哲事前就知道基桃跨年晚會將改為線上轉播。除了台北市外，其他縣市也有通知，像台南市、基隆市、桃園市，都是在8點鐘決定並向市民宣布。新竹市也一樣，即便新竹市今年沒有跨年活動，但元旦升旗典禮一樣取消觀眾入場，「所以各個縣市之間，我們互相保持暢通。」

(中時 )