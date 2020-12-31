「您好！我叫陳零，從零開始學習當房仲業務。」說話語氣沈穩、充滿自信，陳零在客戶面前總是呈現最有活力的樣態。每天一步一腳印勤跑社區，因為特別的名字，很快地和民眾打開話匣子，輕鬆拉近距離，甚至在路上遇見長輩熱情招呼:「阿姨，敖早！」、「阿伯，你欲去佗位?」穿梭大街小巷，說上幾句台語問候，逗得長輩笑嗨嗨。

今年35歲的陳零，在店內被譽為「戰神」，入行七個月就已為自己攢下人生第一桶金，並在去年買下第一間房子給年邁的父母親居住，善盡孝道。從事房仲業務工作才短短兩年多，就有豐碩的成果，看似一帆風順的業務生涯，陳零謙虛地說，這可不是輕易得來的!

師徒制助攻、團隊合作成關鍵 轉職上手超Easy!

回憶過往餐飲業生涯，雖然已經當上副店長，月薪也有5、6萬，但希望為長期租屋的爸媽買一間屬於自己的家，陳零擔心若繼續留在餐飲業，薪水漲幅的速度可能不夠快，無法快速實現買房的夢想。於是他決定挑戰高收入，選擇了房屋仲介工作，甚至將陳奕璋本名改為「陳零」，展現自己一切從零開始的決心!

「同期的同事在前三個月已經開始成交了，但我卻沒有，一開始真的很沮喪!」陳零苦笑地分享，剛進公司時業績掛蛋，好在永慶房屋有專屬的學長姐一對一指導，鼓勵陳零先打好基本功「地基夠穩夠紮實，才能蓋大樓！」因此陳零重新調整心態，在陳芸鴻學長的指導下，終於在第四個月開花結果順利成交，甚至獲得業務新人王的肯定。

一個人走得快，一群人走得更遠，陳零認為在永慶，工作講求團隊合作，雖是業務工作，但同事間不會搶業績，更會相互扶持。2019年12月轉調分店，正式開始獨當一面，但店長賴上偉還是會在一旁不時給予幫助，使陳零吃下定心丸，更讓他在今年3月，不畏疫情影響，單月就成交4件，到現在幾乎月月成交!最高月薪破30萬，已累積超過200萬的年薪!

陳零和永慶同事們就像一家人，除了在工作上互助合作，大夥也時常出團旅遊。(圖/業者提供)

公司品牌力結合實價登錄3.0 主動出擊提升客戶信賴感

談及負責的區域，陳零專業地解說附近的商圈特性，這些都是靠著勤跑商圈、做好陌生開發才有的收穫，「我記得有位要賣店面的屋主，就是連續好幾個月收到我的開發信，所以主動委託案件給我!」做事認真的陳零，就像厝邊頭尾的好朋友，積極為客戶解決問題，因此委託源源不絕!

另外，永慶房屋領先政府推出「實價登錄3.0」將成交行情揭露至門牌，獲得客戶好評，陳零分享「之前有其他房仲拿較低的行情給客人，想引導客戶以低價出售，當我提供揭露到門牌的成交行情給他參考時，客戶驚呼『差點被黑心仲介給騙了！』，也對我們的誠實透明的成交行情感到印象深刻！」陳零更進一步說：「在公司系統輔助下，我們只要將屋況、成交行情如實分析給客戶，幫助客戶做出最適合的抉擇即可，在永慶當業務真的不難！」

永慶房屋率先將成交行情揭露至門牌，讓客戶產生信任感，陳零和同事立志當誠實房仲!(圖/業者提供)

彈性工作8小時兼顧生活 力拼明年買下人生第二間房

陳零轉職不僅薪資提升，生活也更加精采！平常就喜歡健身和戶外運動，也經常騎重機到全台各地旅遊，他說：「因為彈性工作8小時的制度，工作之餘可以到健身房運動，甚至在公司找到車友，相約休假時，騎重機欣賞山景，以前的工作完全不可能！」

對陳零而言，在永慶工作不僅很有成就感，還能持續累積經驗與戰力，有好的收入能支持自己做喜歡的事！他也為自己訂下目標，希望年底前業績突破1500萬，明年買下人生第二間房，並計畫和女友結婚，完成五子登科的夢想藍圖。

「不用崇拜偶像，崇拜自己就好!」陳零以自己的座右銘，鼓勵想轉職卻猶豫不前的朋友，誰說隔行如隔山? 只要選對品牌，改變並不可怕，努力堅持到底，就能實現理想人生!

永慶房屋「彈性工作8小時」，讓熱愛運動的陳零，下班健身練出健美好身材。(圖/業者提供)

(中時新聞網)