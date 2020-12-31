台南市一名31歲、體重破百的瓦斯工人長期花錢供養24歲護理師小欣（化名），他發現對方與前男友小傑（化名）仍有舊情，透過臉書找小傑談判，不料遭2人以假車禍設局，帶至山上墓園以小鋼珠打射、痛毆致肋骨全斷死亡，最後被丟包在醫院。法院一審判2人各12年徒刑，近日2審改判小欣8年6月，小傑則再開辯論庭。

判決書指出，該余姓瓦斯工人體重破百，長期追求24歲的護理師小欣，多年來出手逾百萬元，還常將百萬名車借給對方代步，但2人疑似撕破臉，小欣找來小傑出頭嗆聲，雙方在2017年8月相約談判，他先是在白河遭攔車製造假車禍，再被載往嘉義水上公墓，遭小欣、小傑共13人圍毆、射小鋼珠、以木棒鐵棍痛打致死。

法醫驗屍時，發現該瓦斯工人全身布滿小鋼珠彈痕、鐵器鈍傷，肋骨全斷，右小腿還有一道深可見骨的刀傷，嘉義地院前年一審各判小欣、小傑12年，民事部分判13名被告及未成年的家屬連帶賠償1660萬元，檢察官認為其刑太輕，提出上訴。

台南高分院認為，小欣已賠償死者家屬70萬元，且她當時剛生小孩，而小欣也主張未參與傷害過程，請求法官改以幫助犯論處，最後法院改判她8年6月。小傑則主張希望以70萬元分期付款，和死者家屬和解，目前他則因案在高雄戒治所勒戒當中，將會再開辯論庭。

(中時新聞網)