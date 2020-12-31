彰化已66名店申請無萊豬自主管理，彰化縣長王惠美31日在彰化市阿泉爌肉飯親自頒發標章給該店家。（吳敏菁攝）

爌肉飯和肉圓等已根深成彰化縣美食代名詞，馳名全國、海內外，為了因應中央開放萊豬，名店大團結，以在地、溫體鮮美豬肉拚了！自發申請自主管理標章，66家業者加入無萊豬肉品自主管理行列，至30日止已有47家爌肉飯、肉圓、肉包、碗粿、鹹麻糬等知名業者取得無萊豬自主管理標章。

絕不能砸了招牌！「萊克多巴胺」豬肉進口，業者踴躍自發申請自主管理，彰化縣長王惠美31日在彰化市阿泉爌肉飯親自頒發標章給該店家，感謝店家配合本縣食安政策。霸王寒流來襲，今天店內還有許多遊客，專程到彰化品嘗傳說中的爌肉飯。

王惠美表示，豬肉是肉圓、爌肉飯、肉包等會使用到的主要原料，為了讓民眾安心，衛生局鼓勵下，多家知名業者自發性提具肉品自主管理證明向衛生局申請無萊豬自主管理標章，截至109年12月30日止已有47家爌肉飯、肉圓、肉包、碗粿、鹹麻糬等知名業者取得無萊豬自主管理標章，包括阿璋肉圓、阿三肉圓、北斗肉圓生、阿振肉包、大元蔴糬等，連同首波推動的月子餐，已有66家業者加入無萊豬肉品自主管理行列，且持續增加中，業者向民眾掛保證豬肉品質安全，讓來彰化享用美食可以安心。

衛生局表示，已取得無來豬自主管理標章「爌肉飯」有民生路爌肉飯、魚市場爌肉飯、天公壇爌肉飯、阿泉爌肉飯、合益爌肉飯、阿永爌肉飯、榕樹下爌肉飯、永成炕肉飯、東興旅遊爌肉飯、福記爌肉飯、阿讚爌肉飯、阿佑腳庫飯、大發爌肉飯、老K爌肉飯、正群豬腳爌肉飯、阿時爌肉飯、阿輝爌肉飯、彰化魚市爌肉飯、木樹爌肉飯、阿宏爌肉飯等20家。

「肉圓」有西門彰化肉圓、阿章肉圓、順利肉圓、肉圓川食品商行、小西莊彰化肉圓、北斗肉圓賓、肉圓楊碗粿、北勢頭肉圓、北斗肉圓瑞、阿三肉圓、阿璋肉圓、北斗肉圓儀、北門肉圓、北門口肉圓站前店、北斗肉圓生、寶斗肉圓、楊州肉圓芋丸、北門口肉圓、彰化肉圓等19家。

以及阿振肉包、老龍師肉包店、肉包明、大元蔴糬、杉行碗粿、頂好快餐排骨大王、赤牛麵等特色小吃。

因應明年進口豬肉新政策，衛生局已於食品供應鏈建置完善防護措施，動員稽查員及食品志工，完成豬肉進口商源頭管理查核100％、執行豬肉原料來源稽查及標示掃街輔導9226家次、志工輔導5363家次，總稽查輔導累計家數已破萬，且持續稽查輔導中。如查未標示或標示不實者，將依違反食品安全衛生管理法，處以3萬元以上300萬元以下，或4萬元以上400萬元以下罰鍰。

(中時 )