蘇揆上午在行政院會聽取「防疫、紓困、振興有成，2021台灣繼續向前行」報告，他並強調，從去年的12／31到今年的2／2的決策，這「關鍵33天，平安一整年」。

蘇揆說，去年的今天(12／31)，台灣率先全球、第一個針對大陸來台的班機登機檢疫，1月2日他就在院會中要求衛福部嚴陣以待、落實邊境檢疫，對所有入境旅客加強發燒篩檢；1月12日晚上，也就是總統大選(1／11)投票完隔天，社會對選舉的激情都還没消退的時候，政府已經派專家赴武漢實地瞭解疫情，果然在連續22天的登機檢疫後，於1月21日，發現國內首例確診案例。發現第一個確診案例後隔天，1月22 日，政府就當機立斷，立即宣佈全面暫停國內旅行團前往武漢。

蘇揆並說，在1月23日早上武漢宣佈封城，當天是小年夜，國內各機關行號已經開始放春節連假，他下午3點，就前往疫情指揮中心宣布二級開設，當大多數國人都開始與親人團聚、共度小年夜之際，各部會已經進駐指揮中心，嚴密監控疫情。而這時候，世界各國還渾然不知這個影響全球一整年的百年大疫，已然隨著人流向全世界傳播，而台灣就在與中國最靠近的第一線。

他表示，1月24日(除夕夜)，他宣布禁止醫用口罩出口，同時徵用全國口罩廠商醫用口罩，當時還有人批評政府「沒人性」；再3天後，1月27日（年初三），我們就完成跨部會整合，透過健保卡勾稽出入境資料，幫助第一線醫護辨識病患旅遊史，既提高警戒、做好自我防護，避免醫療人員及院內患者遭受感染，也及早從旅遊史中，對高風險對象進行精準檢測，發揮防堵效果。

而2月2日(年初九)，春節連假才結束不久，為了保護我們的孩子，避免在風險最高的時間群聚，經過各部會綿密地聚商，政府毅然宣布全國高中以下學校延後2週開學，這牽涉到3百萬名學生生活安排事宜及家長生活安排困難等，當時也有引起家長反彈說「小孩要送到哪裡去？」、抱怨「影響我暑假出國規劃」。

蘇揆自豪的說，一年後的今天，再回過頭來看，從去年的12／31到今年的2／2，這關鍵的33天，大家一起做了這麼多重要決策，保護了國人一整年的平安，而每一個都如此艱難、牽涉層面如此之廣、可以思考的時間如此急迫，且大多是在能見度不足、資訊不明、前程難測、條件不成熟、的情況下必須做出決定，也難免因此遭受到很多批評，所幸現在看來，當初的堅持，都極為關鍵，又相當正確。

(中時 )