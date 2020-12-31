花蓮警分局另繪製市區主要停車處並標註警察交通崗位置，供遊客能在市區迅速尋找到停車位。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

路線圖公告於花蓮分局全球資訊網站及臉書供民眾下載使用。（羅亦晽翻攝花蓮警分局臉書）

元旦連假不少民眾都有返鄉或出遊規畫，公路總局估計蘇花走廊連假首日將有1萬2000次南下車潮，花蓮警察機關嚴正以待，加派警力在各重要路口維持交通秩序，花蓮警分局更利用Google map製作行車建議路線及市區停車懶人包，幫助駕駛人避開壅塞路段，減緩塞車時間與車潮。

花蓮警分局表示，現今智慧型手機普及且導航功能性強，因此運用Google map製作建議路線超連結，針對欲前往市區東大門夜市、金三角商圈的遊客，行車時如遇壅塞時能藉以引導從其他道路前往；另也繪製市區主要停車處並標註警察交通崗位置，供遊客能在市區迅速尋找到停車位，紓緩車潮。

此外，花蓮警分局亦針對欲持續南下玉里、台東的遊客繪製海線、山線建議路線，以避開易壅塞路段；而路線圖將公告於花蓮分局全球資訊網站及臉書供民眾參考，駕駛人可直接點擊建議路線超連結導航或預覽。

花蓮警分局分局長郝心誠呼籲遊客多利用此建議路線行車，節省旅途時間，且每逢假期市區發生擦撞車禍明顯增多，請民眾行經市區或車多路段應服從警察指揮，減速慢行小心駕駛。

(中時 )