高鐵一名博士學歷的工程師，與女同事發生婚外情，原本向妻子提出離婚，但之後反遭女同事甩了，竟然不惜玉石俱焚，向妻子提供偷情證據讓妻子告小三通姦。原本妻子不願這樣做，但工程師竟持刀將她趕出家門，妻子傷心之餘對丈夫、小三提告求償150萬元精神撫慰金，高雄高分院判決兩人應連帶賠償40萬元定讞。

根據判決書，擁有博士學位的阿仁（化名），在高鐵擔任工程師，與妻子小晴（化名）結婚10餘年，育有2名子女。小晴指控，2016年12月底，阿仁突然要求離婚；隔年4月間，更電話告知另結新歡，對方還為他流產，並向法院訴請離婚。

小晴不捨夫妻之情及2名未成年子女，不同意離婚；豈料，2017年9月間，阿仁竟撤回離婚訴訟，原來他被同事小三阿珍（化名）給甩了，為了報復，阿仁竟提供兩人之間對話、下榻飯店記錄等「偷情證據」，要求小晴告阿珍通姦。

小晴不願配合，竟遭阿仁持刀趕離住處，她與小孩只好搬回台南娘家，並憤而向阿仁和阿珍提告求償，要求連帶賠償150萬元精神撫慰金。

阿仁和阿珍堅決不認偷情，阿仁還說小晴憂鬱症發作，才疑神疑鬼。橋頭地院據小晴所提「通情證據」，判阿仁和阿珍連帶賠償40萬元；上訴二審，台灣高等法院高雄分院駁回上訴，兩人得賠40萬元定讞。

(中時新聞網)