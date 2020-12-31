擁有廣大口碑、人氣爆棚的證交所證券知識系列漫畫，將於110年新春推出最新力作「雖然我的錢不夠買一張股票 但零股我可以～」，尚未推出，已造成漫畫迷的引領期盼！

證交所表示，為順應知識漫畫的潮流，及漫畫普受各年齡層喜愛的特性，自97年首度以漫畫型態發行，至今已出版17冊，每年推陳出新，運用日本少女漫畫畫風結合偶像劇的故事情節，受到投資人及學生喜愛，在網路留言版引發熱烈討論分享，顛覆傳統對證券投資知識的生硬刻板印象。

本集以全新劇情展開，主要介紹已實施的逐筆交易、盤中零股交易等交易新制，及適合平日忙碌、無暇研究個股的「指數股票型基金（ETF）」、「指數投資證券（ETN）」等新商品，讓投資大眾在證券投資的路上更遊刃有餘。

證交所表示，本集故事畫風及人物不同以往，藉由更多圖像、生動的表情融入證券交易新知及投資理財的觀念，包括「逐筆交易」、「盤中零股交易」、「定期定額投資」、「公司治理」、「ETF」、「ETN」等證券知識，以時下流行語來打動年輕人的心，並適時加入投資風險觀念，是極適合青年學子及新手投資人做為投資入門的參考書。

證交所為讓久候的讀者先睹為快，網路版漫畫內容已上掛至證交所「投資人知識網」之「數位百寶箱」證交所電子書專區，實體漫畫將於農曆年後陸續寄至高中職以上學校及證券商總分公司，同時放置於證交所1樓資訊展示中心，歡迎下載電子書或電洽投資人服務專線索閱。

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