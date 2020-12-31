貨櫃船運市場缺櫃問題嚴重，台灣貨櫃碼頭雖受疫情影響較小，但因船期延誤狀況頻繁，貨櫃周轉速度降低，加上汽車貨櫃運輸業因為工時問題已有三家公司停業，出現青黃不接現象，我國貨櫃碼頭也已出現擁擠狀況，貨櫃被迫疏散到港區外貨櫃集散站，或是借其他專用碼頭彎靠裝卸。

經營貨櫃碼頭裝卸業務的聯興國際公司董事長洪英正指出，今年11月全球貨櫃船準點率從去年的80％降到50％左右，聯興在基隆的貨櫃碼頭，船隻延誤時間從兩天到10天的都有，加上冬季海象不佳，經常貨已經結關進了碼頭，原本應該一到兩天內就來裝載的貨物，船隻卻未出現，因此碼頭會有貨櫃積壓問題。

聯興幫忙操作的高雄港第六貨櫃中心，則是有船公司自己的專用碼頭擠不下了，將部分航線船隻改靠六櫃裝卸，問題除了出在貨櫃周轉率變慢了，另外國內拖車業在一例一休後，原來的做一天休息一天模式難以持續，時有司機狀告超時工作，致使多家拖車公司放棄經營，出現缺車缺工現象，過去基隆港船邊作業拖車平每日有約三百輛，現在僅有近百輛，影響到裝卸效率。

新海運輸與正暉交通總經理張鏘祈指出，因為一例一休，去年至今已有三家超過五十年的汽車貨櫃運輸業停止經營拖車業務，包括大陸、永泰與中連貨運，主要原因是台灣不大不小，司機拖一趟南北櫃，來回很容易超過八小時，加上基隆、台北與台中港都有堵車問題，司機又不願意在外站過業，要求工作不能超過8小時實際太難操作了。

汽車貨櫃貨運公會全國聯合會秘書長李昭功表示，貨運業一直在爭取將該業納入勞基法84條之一，希望能適用不定時工時制，也就是所謂責任制，公會近日向民進黨社運部反應，爭取有機會面見政府高層，做出陳情。

目前貨櫃運輸業者都儘量用外車，特別是老闆兼司機的一車公司，因為其免受勞基法約束，但是正常貨運公司的司機會因為一例一休大幅影響到收入，資方也怕觸法都不願擴充業務，甚至放棄營運，勞資雙方都受害，更危及國家經濟發展。

(工商 )