新北市警察局為防止詐騙，與金融機構、超商、遊戲點數販賣業者、計程車業等組成防詐友善通報網，據新北市刑大統計，今年1月1日至12月29日，全市攔阻詐騙603件，阻詐金額高達2億1186萬餘元。

新北市刑大表示，持續與轄內金融機構、超商、遊戲點數販賣業者、計程車業、物流業及旅宿業者建立聯防機制，並與鄰里長、社區管委會、保全、住戶大樓、金融機構等共組防詐友善通報網，加強宣導反詐最新資訊。

新北市長侯友宜於12月29日治安會報中表揚新光銀行、中國信託、板信商業銀行、國泰世華商業銀行等共5名攔阻及協助查緝有功人員。（新北市刑大提供）

據新北市刑大統計，今年1月1日至12月29日，轄內攔阻民眾遭詐騙件數共603件，金額達2億1186萬餘元，攔阻成效顯著。

此外，為感謝相關業者積極協助攔阻民眾遭詐騙及通報可疑情資，警察局針對有功人員皆會提報警政工作會報表揚。市長侯友宜於12月29日治安會報中表揚新光銀行、中國信託、板信商業銀行、國泰世華商業銀行等共5名攔阻及協助查緝有功人員，並頒發獎牌及商品禮券，嘉勉有功人員義行。

新北市警察局提醒，如有疑似遭詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案；另請金融機構及超商人員如遇民眾疑似有遭詐騙之樣態，能持續積極主動通知警方到場協助，提升攔阻成功率。

(中時 )