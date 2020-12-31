台中市政府近日接到大量民眾申訴蛙蛙文創有限公司，遲未就所販售的醫療口罩進行出貨事宜，退費承諾亦一再跳票。市府法制局長李善植說，為確保消費者權益，市府已與業者取得連繫，將於明年1月下旬召開大型調解會議；雙方如能在會議中達成退費或供貨和解共識。

李善植指出，此次會議是蛙蛙文創口罩爭議爆發後第一場大型調解會議，市府除協助中市消費者解決消費爭議外，亦聯手南投縣政府，提供場所、設施，讓南投的消費者在南投縣政府調解委員的協助下，一併解決紛擾多時的消費爭議。

李善植說，蛙蛙文創雖曾提供消費者退費或替代供貨的方案，但因蛙蛙文創先前曾多次違約，消費者對業者的承諾仍有不安，故爭議遲未能解決；為維護消費者權益，儘快解決爭議，決定召開調解會議，以減省消費者聲請支付命令或訴訟所需支出之成本。

李善植表示，雙方如能在會議中達成退費或供貨和解共識，並記載在調解書中，經法院核定即取得執行名義，任何一方不履約，他方均得聲請法院強制執行，對雙方均有保障。市府調解委員會協調業者，提供和解方案予他縣市消費爭議案件，一體適用，解決更多的消費爭議。

(中時 )