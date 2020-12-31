退輔會副主委李文忠今天接受廣播專訪表示，連戰、馬英九是渾球；柯文哲、黃國昌被他看不起，柯文哲是民調最後一名的縣市長，如果還想要選總統，這不是不要臉嗎？

李文忠說，連戰、馬英九在兩岸議題上我看不起，他們是渾球。郝龍斌、許歷農是統派，不影響我跟他們的交誼。然而在中國這麼鴨霸的情況下，連戰跑去參加中國的九三軍人節閱兵；至於馬英九說蔡總統獨裁專政我沒意見，但是對北京的獨裁專制卻不講話或是輕描淡寫，太離譜了。

李文忠又說，渾球不只是因為他們親中、媚中，而是因為他們的標準差太遠，罵蔡英文政府的標準跟對待北京政權天差地遠，這是自我作賤。用東北人講的話叫做「沒有臉皮」，比不要臉還嚴重，不要臉是有臉不要臉，沒有臉皮根本就沒有臉。

李文忠補充說，萊豬是個問題，政府也要認真面對，辦事發動罷免萊豬立委很無聊，發動罷免吳思瑤的羅智強也是渾球。李文忠強調，一輩子沒有敵人，只有看不起的人，柯文哲、黃國昌都是看不起的人。柯文哲最大的金主、最重要的朋友之一曾經當面講柯文哲不會做人就不會做事，我說柯不是不會做人，他是人品不好。

李文忠表示，兩年前就跟很多朋友說過，柯文哲跟時代力量不會有前途，因為領導者人品不好。比如說以前講台獨可能被抓去關但還是堅持，這個我尊敬；後面才變成台獨的我也沒有意見，但是當台獨已經沒有問題了才衝最前面，常拿著台獨罵別人不夠獨、不夠勇，徐永明就是這種人。

主持人周玉蔻問到怎麼看柯文哲選總統？李文忠直言，當初全台灣市長最後兩名的要選總統，最後一名的韓國瑜選了，柯文哲沒選；在韓國瑜離開後，柯文哲就是最後一名的市長，還要選總統，這不是不要臉嗎？

(中時 )