大陸網紅、被封為「炫富始祖」的郭美美早年捲性交易、開賭場爭議，6年前被捕入獄，去年她重獲自由，今年8月自曝和黃景瑜曾交往，後來又改口「只是認識對方」。近來她轉行當最辣DJ，傳聞她月入至少百萬人民幣，還自曝上個月閃電買房，「到長沙演出『不小心』買套房，下午看完就交款」，稱金額不高，約人民幣200萬（859萬台幣），可見她財力驚人。

郭美美去年解除牢獄之災，重獲新生，她先發影片向大眾道歉稱痛改前非，今年7月自曝有新男友，曬出兩人下半身交疊的親密影片，並強調不是「養小奶狗」，「是他養我啦」。隔月郭美美自曝和演出《上癮》出道的鮮肉男星黃景瑜交往過，她曾幫對方付房租，男方透過經紀人駁斥後，郭美美又改口稱只是認識的朋友。

郭美美近日改行當DJ，月入百萬。（圖／翻攝自郭美May努力努力微博）

據《東網》報導，最近郭美美改當美女DJ，每月收入至少百萬起跳，有網友酸她沒才華、不專業，郭美美說：「我在這告訴那些人，9年前我登台唱歌、演音樂劇、拍戲時你不知道在幹嘛呢，我5歲學鋼琴大提琴，打碟只是我現在多學的一門技能而已，對我來說只要和音樂相關就沒有學不會的，少拿你自己那點小本事來質疑我，過去大家都只是關注我的話題新聞比較多，不知道我其實一身才藝，以後我只想做好自己的演出事業。」

郭美美發文否認拍不雅片。（圖／翻攝自郭美May努力努力微博）

郭美美分享不雅片截圖。（圖／翻攝自郭美May努力努力微博）

早年網上曾流傳跟郭美美有關的性愛片，上月她曬出截圖回應，指出：「我真不知道這個女人怎麼就是我了，那會我才20歲出頭，這女人一看至少有二十七八了吧，額頭比我窄，鼻子鼻孔都比我大，雙眼皮形狀也不一樣，我前後眼角都比她長。」又說該女比她胖，怎麼看都不像她，「最重要的就是我真不會蠢到去拍這種視頻，我可沒那麼傻那麼天真！」

(中時新聞網)