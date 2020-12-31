全球鋼市火熱，鋼價明年首季漲勢確立，中鋼(2002)將在明年元月開出的明年2月內銷盤價，可望為連續第八個月漲價，中鴻(2014)也可望跟進續漲2月內銷盤價。

中鋼明年1月及第1季盤價續漲，中鴻明年1月內銷價與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。

鋼鐵原物料行情飆漲，全球鋼價勁揚，加上需求持續回溫，預計將推動明年第一季鋼價漲勢延續；目前熱軋流通價續漲500元，冷軋流通價也續漲逾千元，因此，市場預期，中鋼將在明年元月中旬開出的明年2月內銷盤價，可望為連續第八個月漲價。中鴻與中鋼明年元月同步呈現連續第7個月調漲，明年2月也將為連續第八個月漲價。

隨著整體鋼材需求增加，中鋼第四季出貨量預估逾290萬噸，明年第一季出貨量有望突破305萬噸，並預期，鋼品價格有望隨原物料、國際鋼品行情走升，營運成長動能有望延續到明年第二季。

中鋼第四季出貨量預估逾290萬噸，較第三季的逾260萬噸大增。中鋼11月單月自結稅前獲利23.58億元，累計前11月成功轉盈，法人預估，中鋼12月有望重返單月營收300億元水準，獲利也可望再優於11月。

中鋼看好鋼市榮景延續至明年第二季，預期明年前兩季出貨量均可望上看305萬噸，價格也有機會逐月、逐季走揚，可望推升公司明年上半年營運逐季成長。

(時報資訊)