全球原油價格，在2020這一年受到嚴重衝擊。因避免疫情擴散，全世界政府陸續宣布鎖國政策，因此也打擊經濟發展。據統計，國際原油市場規模也縮小約兩成左右。不過，在各國陸續推出疫情紓困計畫後，原油價格似乎也從谷底開始絕命大反攻。

截至2020年最後一個交易日的最新報價，布倫特(Brent)原油下跌0.25美元或0.5%，每桶為51.38美元。美國西德州原油（WTI）也下跌0.2%或0.11美元，每桶為48.29美元。

Axi全球市場首席策略分析師Stephen Innes表示，年底交投清淡，但弱勢美元有助油價走高。布倫特原油與西德州原油在4月份的價格，被疫情打趴在地上並出現十年新低後，目前已經翻了一倍以上。當時，西德州原油價，甚至出現讓投資人不敢相信的負數值。

31日，正當亞洲股市紛傳創下新高時，得感謝疫苗相繼問世，讓市場建立起景氣將復甦的信心。

根據原油相關業者貝克休斯（Baker Hughes）統計，供應面來說，美國原油業者在本周就增加了3座石油和天然氣鑽井平台，這也是自2017年第2度以來，鑽井平台增加的最多的一季。包括俄羅斯在內的石油輸出國組織(OPEC)與其盟國，可望在元月4日會議中宣布，要將在元月份的原油日產量提高至50萬桶。

(時報資訊)