受到新冠肺炎疫情影響，各國持續採取邊境管制及入境檢疫措施，導致部分旅客累積的航空哩程即將到期，卻難以兌換機票出國，消費者保護處會同民航局協調各航空公司適度展延有效期限，並充分揭露相關資訊。

據消保處瞭解，如長榮及立榮航空的會員帳戶內哩程現到期日為2020年12月至2021年6月之各卡籍會員統一展延至2021年7月；而華航與華信航空的哩程效期自消費日起36個月內有效，2017年12月1日至2018年11月30日期間所累積至會員帳戶之哩程，於2020年12月底前統一展延至2021年12月31日。

虎航則把2020年1月1日起至2021年6月30日間即將到期之回饋金，統一延長效期至2021年12月31日；星宇航空則自2019年12月16日開放入會，哩程最快至2022年12月31日到期。

行政院消保處表示，各航空公司的哩程處理方式，均已公告在各公司網站，請消費者逕洽該公司客服或上其官網查詢；另該處亦請各公司因應疫情的發展，滾動式檢討及調整，消保處提醒，消費者應注意自身的哩程效期；如確實無出國可能，可考慮選擇部分航空公司提供之哩程兌換方式，兌換所需商品。

(中時 )