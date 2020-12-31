美國新冠肺炎每日死亡人數不斷刷新紀錄

就在美國每日新冠死亡人數刷新紀錄之際，變種超級新冠病毒株已引發擔憂，深怕春天將出現另一波新疫情。儘管專家不斷警告，但美國民眾似乎沒放在心上。

據《太陽報》（THE SUN）30日報導，科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）周二證實，美國出現了第一宗英國變種新冠病毒株引發的病例，也隨即引發恐慌。據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，周二至少有3,725人因新冠肺炎死亡，而至今全美各地新冠肺炎死亡人數已突破34萬。

西雅圖賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）生物學家貝德福（Trevor Bedford）警告，由於英國變種新冠病毒株，可春天能會出現新一波流行。他說，這是一場病毒和疫苗的賽跑，但如今病毒跑得快了些。

不過，美國運輸安全局（TSA）說，起碼有128萬民眾27日不顧旅遊警告，搭飛機出遊，而28日則有超過100萬人踏上旅程。

而美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）周二也警告，在每日住院人數達12.1萬的高峰後，1月的新冠死亡人數可能再創新高。他並預測，美國民眾不管專家對耶誕新年長假的建議，將面臨惡夢般的後果。

自從新冠肺炎大流行以來，全美至少有19,551,716人確診，逐漸逼近2,000萬大關。單是周二1天，就新增了24.7萬宗病例。

而CNBC周三報導，美國發現傳播迅速的英國變種新冠肺炎病毒株後，疾病管制與預防中心（CDC）官員警告，已十分吃緊的醫院可能很快就會感受到新病毒株帶來的額外壓力。

(中時新聞網)