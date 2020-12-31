國民黨副祕書長李彥秀請假赴美陪女兒，被民進黨立委陳亭妃、莊瑞雄等人酸說「在台灣反萊豬，到美國吃美豬？」對此，李彥秀表示，謝謝2位委員關心，她在美國是吃美豬，而且還可以吃到沒有含萊劑的美豬，因為美國超市都會標示清楚。

美國超市明確標示豬肉未含萊克多巴胺。（摘自李彥秀臉書）

李彥秀今在臉書發文表示，民進黨說，標示萊豬是歧視。民進黨問，她在美國吃不吃美豬？對此，李彥秀回應民進黨，「在美國標示萊豬沒有歧視問題，在美國我可以吃美豬，但是我可以選擇不吃萊豬」。

李彥秀直言，對於含瘦肉精肉品進口，國民黨的態度一向明確：

第一，牛豬分離，因為國人食用豬肉的比例實在太高，尤其食用豬內臟的習慣更是高過其他國家，更不用說不容易管制的豬肉再製品，更是五花八門，馬政府挺住了壓力，民進黨呢？

第二，清楚標示，標章之亂已經凸顯出民進黨政府連初步的配套都沒有做好準備。更何況核發標章只是開始，後續的管理人力、稽核量能更沒有看到中央與地方政府有明確的協調，中央源頭放火，地方政府咬牙買單，更不用最受害的就是人民食安權益了。

李彥秀稱，今天行政院會更宣示，肉品的萊克多巴胺含量「全國統一標準」，亦即地方的自治條例與中央法規牴觸，等於不讓地方政府有更高的標準自我要求。但是，中央部會卻一個一個自保，教育部宣示校園、補習班不吃、退輔會宣示安養機構不吃、體育署宣示運動員不吃，幫蔡英文政策背書的立法委員不吃，矯正署的受刑人也不吃，早就已經多重標準了，哪來統一標準可言。

李彥秀感謝綠委陳亭妃、莊瑞雄的關心。李更稱，她在美國吃美豬，且美國超市清楚標示不含萊劑，可以明確選擇不吃萊豬。同樣，她希望民進黨也可以給人民明確的選擇權。

(中時新聞網)